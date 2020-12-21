Буславець йде з посади першого заступника міністра енергетики
Коментувати причини свого рішення вона відмовилася
Коментувати причини свого рішення вона відмовилася
Перший заступник міністра енергетики України Ольга Буславець написала заяву на звільнення із займаної посади.
Про рішення подати у відставку Буславець повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Коментувати причини свого рішення вона відмовилася. Буславець також опублікувала фотографію своєї заяви.
"Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики України з 22 грудня 2020", - йдеться в документі.
Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде...Posted by Ольга Буславець on Monday, December 21, 2020
Нагадаємо, 20 листопада Кабмін звільнив главу Міненерго Буславець і призначив тимчасового очільника.
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