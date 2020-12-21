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21 грудня 2020, 11:49 20

Кабмін звільнив низку посадовців у державних відомствах

21 грудня 2020, 11:49 20
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Деяких посадовців було звільнено у зв'язку з їхнім призначенням на інші посади
Деяких посадовців було звільнено у зв'язку з їхнім призначенням на інші посади
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів у понеділок, 21 грудня, провів позачергове засідання. Міністри розглянули кадрові питання у державних відомствах.

Як передає RegioNews, про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.

Урядовці проголосували за звільнення Юлії Свириденко з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).

Також за звільнення Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв'язку із обранням на посаду міністра освіти і науки) та Романа Лещенка - з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).

Також урядовці підтримали звільнення Дениса Каплунова з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

Нагадаємо, 16 грудня Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти - з 11 осіб, які голосували, тільки 5 підтримали кандидатуру Шкарлета.

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти.

Повідомлялося, що у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра.

Кабмін Україна звільнення уряд посада
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