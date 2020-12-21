У Запорізькій облраді перебувають люди в камуфляжній формі

Частина депутатів звернулися до поліції

Частина депутатів звернулися до поліції

Фото з відкритих джерел

У Запорізькій обласній раді впродовж кількох діб перебувають близько 20 молодиків у спортивному та камуфльованому одязі та, ймовірно, зі зброєю.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Запорізької облради Павло Матвієнко, передає RegioNews.

Депутат Матвієнко подав заяву до поліції у зв’язку з перебування у приміщенні Запорізької облради невідомих людей, ймовірно, зі зброєю, та вимагає від правоохоронців відкрити кримінальне провадження.

21 грудня 2020 року я прибув до будівлі Запорізької обласної ради. Як мені повідомили мої колеги, у будівлі з вихідних знаходилась група невідомих чоловіків у спортивному та камуфляжному одязі, деякі з предметами, схожими на зброю, кількість приблизно 20 осіб, - йдеться у заяві Матвієнка.

За його словами, на його вимогу зала була відчинена, всередині дійсно перебувають люди.

Заявление в полицию принято Posted by Павел Матвиенко on Monday, December 21, 2020

Депутат не виключає, що вони ночують в будівлі облради впродовж кількох днів.

Вказані дії мають ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ст. 263 та 293 КК України… Вимагаю: невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, - написав Матвієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій облраді обрали нового голову: попередній протримався лише 3 дні, і через бардак в облраді Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу.