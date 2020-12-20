На Запоріжжі депутат міської ради від "Слуги народу" склад мандат

Причиною свого вчинку депутат назвав спроби новообраної ради знайти компроміс з нардепом від "ОПЗЖ"

Причиною свого вчинку депутат назвав спроби новообраної ради знайти компроміс з нардепом від "ОПЗЖ"

Фото: Бердянськ 24

Новообраний депутат Бердянської міської ради на Запоріжжі Антон Пшеничний склав мандат через спроби новообраної ради знайти порозуміння з нардепом від «ОПЗЖ» Олександром Пономарьовим.

Про це сам Пшеничний повідомив виданню Бердянськ 24, пише RegioNews.

Сформована більшість в міській раді не дає можливостей реально вплинути на затвердження тих чи інших питань. Тому надалі буду відстоювати свої переконання як громадський активіст, – пояснив Пшеничний.

Як повідомила лідер фракції "Слуга народу" у Бердянській міськраді Вікторія Галіціна, депутатський мандат отримає наступна у партійному списку Дарина Литвиченко.

Довідка: Пшеничний – ветеран АТО, побратим вбитого у Бердянську Віталія Олешка ("Сармата"). Цієї п’ятниці бердянські ветерани брали участь в мітингу під обласною радою, де виступали проти утвореної коаліції на чолі з "ОПЗЖ" та проти обраного нею голови облради.

Бердянська міська рада після місцевих виборів, по суті, залишилася під контролем "тіньового господаря" регіону Олександра Пономарьова.

Нагадаємо, четверо депутатів Запорізької обласної ради вийшли з партії "Слуга народу" після конфлікту навколо новообраного голови ради Віталія Боговіна.