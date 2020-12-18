Заява пресслужби Запорізької облради: "Голова обасної ради – Боговін!"

Пресслужба відреагувала на рішення "альтернативної сесії" обласної ради

Пресслужба відреагувала на рішення "альтернативної сесії" обласної ради

Фото з відкритих джерел

На сайті Запорізької обласної ради опублікована «Заява щодо результатів зібрання, яке відбулося в приміщенні обласної ради за участі депутатів трьох політичних сил 17 грудня 2020 року».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Запорізької облради.

Пресслужба Запорізької облради відреагувала заявою на проведення "альтернативної сесії" і обрання нею іншого голови обласної ради.

Результати проведеного зібрання й їх документального оформлення не мають юридичного значення, - стверджується в заяві.

Пресслужба нагадує, що "з приводу зазначених подій до правоохоронних органів направлені відповідні заяви про вчинення кримінального правопорушення й розпочато досудове розслідування". Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 353 Кримінального кодексу України.

Головою Запорізької обласної ради, відповідно до рішення обласної ради № 2 від 15.12.2020 року є Боговін Віталій Вікторович. Відповідні відомості були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, - наголошує пресслужба.

У пресслужбі додають, що виконавчий апарат Запорізької обласної ради забезпечує роботу обласної ради у відповідності до Регламенту роботи Запорізької обласної ради та законів України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Боговін заявив про своє обрання головою Запорізької облради, а депутати провели "альтернативну" сесію, і обрали нового голову.