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18 грудня 2020, 17:27 12

Заява пресслужби Запорізької облради: "Голова обасної ради – Боговін!"

18 грудня 2020, 17:27 12
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Пресслужба відреагувала на рішення "альтернативної сесії" обласної ради
Пресслужба відреагувала на рішення "альтернативної сесії" обласної ради
Фото з відкритих джерел
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На сайті Запорізької обласної ради опублікована «Заява щодо результатів зібрання, яке відбулося в приміщенні обласної ради за участі депутатів трьох політичних сил 17 грудня 2020 року».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Запорізької облради.

Пресслужба Запорізької облради відреагувала заявою на проведення "альтернативної сесії" і обрання нею іншого голови обласної ради.

Результати проведеного зібрання й їх документального оформлення не мають юридичного значення, - стверджується в заяві.

Пресслужба нагадує, що "з приводу зазначених подій до правоохоронних органів направлені відповідні заяви про вчинення кримінального правопорушення й розпочато досудове розслідування". Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 353 Кримінального кодексу України.

Головою Запорізької обласної ради, відповідно до рішення обласної ради № 2 від 15.12.2020 року є Боговін Віталій Вікторович. Відповідні відомості були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, - наголошує пресслужба.

У пресслужбі додають, що виконавчий апарат Запорізької обласної ради забезпечує роботу обласної ради у відповідності до Регламенту роботи Запорізької обласної ради та законів України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Боговін заявив про своє обрання головою Запорізької облради, а депутати провели "альтернативну" сесію, і обрали нового голову.

облрада сесія голова Віталій Боговін Запорізька область
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