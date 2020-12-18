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18 грудня 2020, 09:04 129

В Запорізькій облраді обрали нового голову: попередній протримався лише 3 дні

18 грудня 2020, 09:04 129
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За голову ради голосували депутати чотирьох фракцій
За голову ради голосували депутати чотирьох фракцій
Фото: ukrinform.ua
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У Запоріжжі головою обласної ради обрали другого за три дні голову. Ним став Віталій Толочек, який перед тим вийшов зі складу фракції "Слуги народу" і заснував нову фракцію під назвою "Зе фракція".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що за Толочека проголосували 44 депутати з чотирьох фракцій: ОПЗЖ, "За майбутнє", "Європейська солідарність" і "Зе фракція". Він був запропонований "Зе фракцією" і став єдиним кандидатом.

Таким чином, 44 депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування 15 грудня про обрання голови ради.

Тим часом голова ради, якого обрали на засіданні 15 грудня, Віталій Боговін і деякі депутати від "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" і "Єднання" заявили про спробу захоплення влади.

Нагадаємо, у Запорізькій облраді депутати провели "альтернативну" сесію, голова звернувся в СБУ, під час сесії обласної ради серед депутатів стався розкол.

Також повідомлялось, що новообрані депутати Запорізької облради повернули свої посвідчення, оскільки вважають новообраного голову облради нелегітимним.

партія облрада Запоріжжя голова фракція депутати
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