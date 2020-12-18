В Запорізькій облраді обрали нового голову: попередній протримався лише 3 дні
У Запоріжжі головою обласної ради обрали другого за три дні голову. Ним став Віталій Толочек, який перед тим вийшов зі складу фракції "Слуги народу" і заснував нову фракцію під назвою "Зе фракція".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
Зазначається, що за Толочека проголосували 44 депутати з чотирьох фракцій: ОПЗЖ, "За майбутнє", "Європейська солідарність" і "Зе фракція". Він був запропонований "Зе фракцією" і став єдиним кандидатом.
Таким чином, 44 депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування 15 грудня про обрання голови ради.
Тим часом голова ради, якого обрали на засіданні 15 грудня, Віталій Боговін і деякі депутати від "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" і "Єднання" заявили про спробу захоплення влади.
Нагадаємо, у Запорізькій облраді депутати провели "альтернативну" сесію, голова звернувся в СБУ, під час сесії обласної ради серед депутатів стався розкол.
Також повідомлялось, що новообрані депутати Запорізької облради повернули свої посвідчення, оскільки вважають новообраного голову облради нелегітимним.