В Запорізькій облраді обрали нового голову: попередній протримався лише 3 дні

За голову ради голосували депутати чотирьох фракцій

За голову ради голосували депутати чотирьох фракцій

Фото: ukrinform.ua

У Запоріжжі головою обласної ради обрали другого за три дні голову. Ним став Віталій Толочек, який перед тим вийшов зі складу фракції "Слуги народу" і заснував нову фракцію під назвою "Зе фракція".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що за Толочека проголосували 44 депутати з чотирьох фракцій: ОПЗЖ, "За майбутнє", "Європейська солідарність" і "Зе фракція". Він був запропонований "Зе фракцією" і став єдиним кандидатом.

Таким чином, 44 депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування 15 грудня про обрання голови ради.

Тим часом голова ради, якого обрали на засіданні 15 грудня, Віталій Боговін і деякі депутати від "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" і "Єднання" заявили про спробу захоплення влади.

Нагадаємо, у Запорізькій облраді депутати провели "альтернативну" сесію, голова звернувся в СБУ, під час сесії обласної ради серед депутатів стався розкол.

Також повідомлялось, що новообрані депутати Запорізької облради повернули свої посвідчення, оскільки вважають новообраного голову облради нелегітимним.