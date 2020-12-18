Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької ОДА

Раніше його призначення на цю посаду погодив Кабінет Міністрів

Раніше його призначення на цю посаду погодив Кабінет Міністрів

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Відповідний указ №577/2020 Володимир Зеленський підписав сьогодні, 18 грудня.

Довідка: Олександр Старух народився 1973 року у Запоріжжі, історик за освітою, кандидат історичних наук, закінчив Запорізький державний університет. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Нагороджений орденом "За заслуги” ІІІ ступеня. Він обіймав посаду голови Запорізької ОДА за часів президентства Віктора Ющенка з 2008 по 2010 рік. Очолює Запорізьку обласну організацію партії ВО "Батьківщина". Був обраний депутатом Запорізької обласної ради.

Нагадаємо, 16 грудня Кабмін погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, на засіданні уряду також погодили звільнення голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна.