В Запорожском облсовете находятся люди в камуфляжной форме

Часть депутатов обратились к полиции

Часть депутатов обратились к полиции

Фото из открытых источников

В Запорожском областном совете в течение нескольких суток находятся около 20 парней в спортивном и камуфлированной одежде и, вероятно, с оружием.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Запорожского облсовета Павел Матвиенко, передает RegioNews.

Депутат Матвиенко подал заявление в полицию в связи с пребывание в помещении Запорожского облсовета неизвестных людей, вероятно, с оружием, и требует от правоохранителей открыть уголовное производство.

21 декабря 2020 года я прибыл к зданию Запорожского областного совета. Как мне сообщили мои коллеги, в здании с выходных находилась группа неизвестных мужчин в спортивной и камуфляжной одежде, некоторые с предметами, похожими на оружие, количество примерно 20 человек, - говорится в заявлении Матвиенко.

По его словам, по его требованию в зал была отворена, внутри действительно находятся люди.

Заявление в полицию принято Posted by Павел Матвиенко on Monday, December 21, 2020

Депутат не исключает, что они ночуют в здании облсовета на протяжении нескольких дней.

Указанные действия имеют признаки уголовных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 и 293 УК Украины... Требую: незамедлительно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить мне выписку из Единого реестра досудебных расследований, - написал Матвиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожском облсовете избрали нового председателя: предыдущий продержался всего 3 дня, и через бардак в облсовете Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса.