Закон про бюджет на 2021 рік передали на підпис Зеленському

Його затвердили депутати під час сесії Ради 15 грудня

Його затвердили депутати під час сесії Ради 15 грудня

Фото: із відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє пресслужба парламенту, передає RegioNews.

Згідно із документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн.

На безпеку та оборону передбачили 267 млрд грн. Водночас на боротьбу з пандемією коронавірусу наступного року виділять 19,4 млрд грн:

15,8 млрд грн - програма медичних гарантій;

2,6 млрд грн — закупівля вакцин;

1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.

Також передбачене створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

В бюджет заклали підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн, з 1 грудня 2021 року - 6500 грн.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада прийняла бюджет України на 2021 рік, голосування відбулося на два тижні пізніше визначених Бюджетним кодексом термінів.