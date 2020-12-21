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21 грудня 2020, 13:48 14

Закон про бюджет на 2021 рік передали на підпис Зеленському

21 грудня 2020, 13:48 14
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Його затвердили депутати під час сесії Ради 15 грудня
Його затвердили депутати під час сесії Ради 15 грудня
Фото: із відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє пресслужба парламенту, передає RegioNews.

Згідно із документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн.

На безпеку та оборону передбачили 267 млрд грн. Водночас на боротьбу з пандемією коронавірусу наступного року виділять 19,4 млрд грн:

  • 15,8 млрд грн - програма медичних гарантій;
  • 2,6 млрд грн — закупівля вакцин;
  • 1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.

Також передбачене створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

В бюджет заклали підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн, з 1 грудня 2021 року - 6500 грн.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада прийняла бюджет України на 2021 рік, голосування відбулося на два тижні пізніше визначених Бюджетним кодексом термінів.

Володимир Зеленський закон бюджет Верховна Рада Дмитро Разумков
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