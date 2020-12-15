Верховна Рада прийняла бюджет України на 2021 рік

Голосування відбулося на два тижні пізніше визначених Бюджетним кодексом термінів

Голосування відбулося на два тижні пізніше визначених Бюджетним кодексом термінів

Фото: із відкритих джерел

Верховна рада України під час засідання 15 грудня прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За Бюджет-2021 проголосували 289 народних депутатів.

Його підтримали 225 представників "Слуги народу”, 12 депутатів від фракції "Батьківщина”, 21 - "За майбутнє”, 20 депутатів від групи "Довіра” і 11 позафракційних.

Текст проекту закону (проект №4000) оприлюднено на сайті Верховної ради.

Згідно із текстом, доходи державного бюджету передбачені в сумі 1 092 083,3 млн гривень, що на 6,9% більше, ніж у 2020 році.

Видатки передбачені в сумі 1 328 201,6 млн гривень, що на 4,5% (на 57 524,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році).

Документом передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу до ВВП закладається на рівні 64,6%. Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.

Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року складе 6000 гривень, з 1 грудня 2021 року - 6500 гривень. Пропонується встановити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.

Також пропонується встановити мінімальну пенсію для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.

Середню зарплату очікують на рівні 13 632 гривні на місяць, а безробіття на рівні 9,2%. На програму "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) планується виділити 150 млрд грн.

Нагадаємо, Рада змінила Бюджетний кодекс для ухвалення державного кошторису на 2021 рік.

Також Бюджетний комітет Ради підтримав проект Держбюджету на 2021 рік.