СБУ викрила схему фіктивного працевлаштування до держпідприємства майже на 2 мільйони

Оборудку організували високопосадовці держпідприємства "Український фармацевтичний інститут якості"

Оборудку організували високопосадовці держпідприємства "Український фармацевтичний інститут якості"

Фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оборудку організували високопосадовці установи спільно з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться у повідомленні.

Так, з 2019 року фігуранти фіктивно оформляли на роботу громадян, після чого безпідставно нараховували їм заробітну плату.

Встановлено, що "працівники", які були формально включені до організаційно-штатної структури держпідприємства, на своїх робочих місцях не з`являлися і не виконували відповідні посадові обов`язки. Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.

За попередніми оцінками експертів, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.

Через виявлені порушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила наркодилерів, які працювали у 15 областях України.