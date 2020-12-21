СБУ викрила схему фіктивного працевлаштування до держпідприємства майже на 2 мільйони
Служба безпеки України блокувала схему привласнення бюджетних грошей шляхом фіктивного працевлаштування співробітників до держпідприємства "Український фармацевтичний інститут якості".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Оборудку організували високопосадовці установи спільно з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться у повідомленні.
Так, з 2019 року фігуранти фіктивно оформляли на роботу громадян, після чого безпідставно нараховували їм заробітну плату.
Встановлено, що "працівники", які були формально включені до організаційно-штатної структури держпідприємства, на своїх робочих місцях не з`являлися і не виконували відповідні посадові обов`язки. Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.
За попередніми оцінками експертів, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.
Через виявлені порушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила наркодилерів, які працювали у 15 областях України.