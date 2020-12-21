Закон о бюджете на 2021 год передали на подпись Зеленскому

Его утвердили депутаты во время сессии Рады 15 декабря

Его утвердили депутаты во время сессии Рады 15 декабря

Фото: из открытых источников

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает RegioNews.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн.

На безопасность и оборону предусмотрели 267 млрд грн. В то же время на борьбу с пандемией коронавируса следующем году выделят 19,4 млрд грн:

15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий;

2,6 млрд грн - закупка вакцин;

1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах.

Также предусмотрено создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

В бюджет заложили повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6000 грн, с 1 декабря 2021 года - 6500 грн.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год, голосование состоялось на две недели позже определенных Бюджетным кодексом сроков.