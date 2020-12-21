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21 декабря 2020, 13:48 14

Закон о бюджете на 2021 год передали на подпись Зеленскому

21 декабря 2020, 13:48 14
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Его утвердили депутаты во время сессии Рады 15 декабря
Его утвердили депутаты во время сессии Рады 15 декабря
Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает RegioNews.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн.

На безопасность и оборону предусмотрели 267 млрд грн. В то же время на борьбу с пандемией коронавируса следующем году выделят 19,4 млрд грн:

  • 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий;
  • 2,6 млрд грн - закупка вакцин;
  • 1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах.

Также предусмотрено создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

В бюджет заложили повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6000 грн, с 1 декабря 2021 года - 6500 грн.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год, голосование состоялось на две недели позже определенных Бюджетным кодексом сроков.

Владимир Зеленский закон бюджет Верховная Рада Дмитрий Разумков
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