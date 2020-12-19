Командувач Повітряних сил прокоментував підозру в катастрофі АН-26 під Харковом

Дроздов вважає дивним, що заходи, які перераховані в підозрі, висуваються йому особисто

Дроздов вважає дивним, що заходи, які перераховані в підозрі, висуваються йому особисто

Фото: ДСНС

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Сергій Дроздов, якому ДБР оголосило підозру в катастрофі літака АН-26 під Харковом, заявив, що перед аварією неодноразово висловлював пропозиції щодо проведеня модернізації техніки.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера, передає RegioNews.

Я хочу сказати, що неодноразово висловлював пропозиції щодо модернізації, стану техніки. І якби керівництво на рівні керівництва держави прислухалося б – про морально-застарілу техніку і придбання сучасної, може, і не було б такого результату", – заявив Дроздов.

Також він розповів, що його підозра нараховує 30 сторінок, і в ній "визначено все, починаючи з військової дисципліни в бригаді, порядку організації та підготовки льотчиків”.

За його словами, повітряні сили складаються не лише з командування, але і з інших стволів, які контролюють льотну підготовку, підготовку екіпажів та безпеку польотів.

У мене є три заступники, у мене є двоє командувачів, підлеглих. У мене є Харківський університет, в якому також є люди, які готують і рішення, і пропозиції, і програми. А всі ці заходи, які перераховані в підозрі, висловлюються особисто мені", – сказав Дроздов.

Командувач Повітряних сил вважає, що зараз триває здійснення тиску на бойових генералів з проукраїнською позицією, особливо на тих, які брали участь в антитерористичній операції.

Дроздов також сказав, що після оголошення підозри він задає собі питання: "з якою метою і для чого все це робиться? Хто і які цілі переслідує?"

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

18 грудня Командувачу Повітряних сил оголосили підозру, його підозрюють в недбалому ставленні до організації польотів.