Командующий Воздушных сил прокомментировал подозрение в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Дроздов считает странным, что меры, перечисленные в подозрении, выдвигаются ему лично

Дроздов считает странным, что меры, перечисленные в подозрении, выдвигаются ему лично

Фото: ГСЧС

Командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Дроздов, которому ГБР объявило подозрение в катастрофе самолета Ан-26 под Харьковом, заявил, что перед аварией неоднократно высказывал предложения по проведению модернизации техники.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, передает RegioNews.

Я хочу сказать, что неоднократно высказывал предложения по модернизации, состояния техники. И если бы руководство на уровне руководства государства прислушалось бы - о морально-устаревшей технике и приобретению современной, может, и не было бы такого результата", - заявил Дроздов.

Также он рассказал, что его подозрение насчитывает 30 страниц, и в нем "определено все, начиная с военной дисциплины в бригаде, порядка организации и подготовки летчиков".

По его словам, воздушные силы состоят не только из командования, но и из других стволов, которые контролируют летную подготовку, подготовку экипажей и безопасность полетов.

У меня есть три заместителя, у меня есть два командующих, подчиненных. У меня есть Харьковский университет, в котором также есть люди, которые готовят и решения, и предложения и программы. А все эти меры, перечисленные в подозрении, высказываются лично мне", - сказал Дроздов.

Командующий Воздушных сил считает, что сейчас идет давление на боевых генералов с проукраинской позицией, особенно на тех, которые принимали участие в антитеррористической операции.

Дроздов также сказал, что после объявления подозрения он задает себе вопрос: "с какой целью и для чего все это делается? Кто и какие цели преследует?"

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

18 декабря Командующему Воздушных сил объявили подозрение, его подозревают в небрежном отношении к организации полетов.