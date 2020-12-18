В ОП заявили, що не знають про підозру Татарову: працює в звичайному режимі

Співробітників НАБУ в приміщення Офісу президента не пустили

Співробітників НАБУ в приміщення Офісу президента не пустили

Фото: Офіс президента

В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що їм нічого не відомо про вручення детективами НАБУ і прокурорами САП повідомлення про підозру заступнику Андрія Єрмака Олегу Татарову.

Про це виданню LIGA.net повідомили в пресслужбі Офісу президента, передає RegioNews.

Офісу президента нічого не відомо про вручення повідомлення про підозру Татарову. Олег Татаров працює в звичайному режимі, ніяких процесуальних і слідчих дій з його участю в Офісі президента не відбувалося", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі все ж підтвердили, що детективи НАБУ дійсно відвідували Офіс президента, але "їхні прохання виходили за межі законних процедур, тому в доступі до приміщення ОП їм було відмовлено".

Також у Зеленського додали, що питання можливого відсторонення Татарова з посади буде розглянуте в установленому законом порядку.

Сам Татаров в Telegram написав, що інформація про нібито наявність санкції на його затримання не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заму Єрмака Олегу Татарову.