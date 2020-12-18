Колишньому першому заступникові голови Держгеонадр вручили підозру через мільйонні збитки

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років

Фото: Нацполіція

Колишньому першому заступнику голови Держгеонадр вручили підозру. Його підозрюють у вчиненні дій, які спричинили державі мільйонні збитки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції. Слідство встановило, що перебуваючи на посаді, підозрюваний підписав листа про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами з недостовірною інформацією. Через його дії упродовж року підприємство продовжувало незаконно займатися видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення. Всього підприємство видобуло понад 156 тисяч тонн корисних копалин на суму 38,4 мільйона гривень. Цей факт також підтвердили в ході експертного дослідження. Колишньому посадовцеві повідомили про підозру за фактом службової недбалості та службового підроблення. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Нагадаємо, на Буковині фермер намагався викрасти підприємця та отримати $150 тисяч.

.