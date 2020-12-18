Детективів не пустили в Офіс президента для вручення підозри Татарову

Йому сьогодні мають вручити повідомленні про підозру в корупційному злочині

Йому сьогодні мають вручити повідомленні про підозру в корупційному злочині

Фото: із відкритих джерел

Детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не впустили в приміщення Офісу президента для вручення підозри заступника голови Офісу Зеленського Андрія Єрмака Олегу Татарову.

Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Детективи мають провести обшук в кабінеті та на робочому місці Олега Татарова, і вручити йому підозру.

Олег Татаров фігурує у кримінальному провадженні щодо передачі хабаря есперту МВС та фальсифікації експертизи по справі забудовника Максима Микитася.

За даними моїх джерел, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли в Офіс президента вручити підозру Татарову і провести обшук на його робочому місці. І ... їх не пустили в будівлю Офісу Президента”, - написав Гончаренко.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".