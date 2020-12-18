У Зеленського прокоментували інформацію про підготовку підозри Татарову

Татарова звинувачують у причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася

Татарова звинувачують у причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася

Фото: із відкритих джерел

Заступник Офісу президента Андрій Смірнов прокоментував інформацію про підготовку вручення підозри в корупції заступнику Андрія Єрмака Олегу Татарову.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Він заявив, що у зв’язку з численними зверненнями за коментарями щодо можливого підписання прокурорами САП повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, дозволяє собі тезу про те, що "Кримінальний процесуальний кодекс - це не посібник по PR".

Також Смірнов, як і Олег Татаров, згадав про "зведення особистих рахунків між окремими людьми”.

Будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону і не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми”, - написав Смірнов.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".