В ОП заявили, что не знают о подозрении Татарову: работает в обычном режиме
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что им ничего не известно о вручении детективами НАБУ и прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю Андрея Ермака Олегу Татарову.
Об этом изданию LIGA.net сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает RegioNews.
Офису президента ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову. Олег Татаров работает в обычном режиме, никаких процессуальных и следственных действий с его участием в Офисе президента не происходило", - говорится в сообщении.
В пресс-службе все же подтвердили, что детективы НАБУ действительно посещали Офис президента, но "их просьбы выходили за пределы законных процедур, поэтому в доступе в помещение ОП им было отказано".
Также у Зеленского добавили, что вопрос возможного отстранения Татарова от должности будет рассмотрен в установленном законом порядке.
Сам Татаров в Telegram написал, что информация о якобы наличии санкции на его задержание не соответствует действительности.
Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.
НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.
Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".
Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову.