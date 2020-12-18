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18 декабря 2020, 19:40 12

В ОП заявили, что не знают о подозрении Татарову: работает в обычном режиме

18 декабря 2020, 19:40 12
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Сотрудников НАБУ в помещение Офиса президента не пустили
Фото: Офис президента
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В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что им ничего не известно о вручении детективами НАБУ и прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю Андрея Ермака Олегу Татарову.

Об этом изданию LIGA.net сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает RegioNews.

Офису президента ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову. Олег Татаров работает в обычном режиме, никаких процессуальных и следственных действий с его участием в Офисе президента не происходило", - говорится в сообщении.

В пресс-службе все же подтвердили, что детективы НАБУ действительно посещали Офис президента, но "их просьбы выходили за пределы законных процедур, поэтому в доступе в помещение ОП им было отказано".

Также у Зеленского добавили, что вопрос возможного отстранения Татарова от должности будет рассмотрен в установленном законом порядке.

Сам Татаров в Telegram написал, что информация о якобы наличии санкции на его задержание не соответствует действительности.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову.

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