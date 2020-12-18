У Києві знову тріснув міст Кличко, підозрюють вандалів
18 грудня у Києві на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз комунальники виявили тріщину в склі.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.
В КМДА повідомили, що ділянку із пошкодженим склом відгородили. Ймовірною причиною пошкодження скла на мосту вважають вандалізм.
Повідомляється, що зараз вивчають записи з камер відеоспостереження. Споруда знаходиться під контролем балансоутримувача.
Всі роботи по відновленню та заміні скла виконає підрядник, який будував об'єкт. Адже діють гарантійні зобов'язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть", - заявили в КМДА.
Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці, він розповів, що звернувся з заявою до поліції.