У Києві знову тріснув міст Кличко, підозрюють вандалів

В міській адміністрації заявили, що роботи по заміні скла виконає підрядник

В міській адміністрації заявили, що роботи по заміні скла виконає підрядник

Фото: КМДА

18 грудня у Києві на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз комунальники виявили тріщину в склі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

В КМДА повідомили, що ділянку із пошкодженим склом відгородили. Ймовірною причиною пошкодження скла на мосту вважають вандалізм.

Повідомляється, що зараз вивчають записи з камер відеоспостереження. Споруда знаходиться під контролем балансоутримувача.

Всі роботи по відновленню та заміні скла виконає підрядник, який будував об'єкт. Адже діють гарантійні зобов'язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть", - заявили в КМДА.

Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці, він розповів, що звернувся з заявою до поліції.