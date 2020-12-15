У столиці на Шулявському мосту впали величезні ліхтарі

Дивом вдалося уникнути важких наслідків

Дивом вдалося уникнути важких наслідків

Фото з Facebook-сторінки Інги Мезері

У столиці на новому Шулявському мосту стався обвал ліхтарів прямо на проїжджу частину. Водіям дивом пощастило.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналістка Інга Мезеря, передає RegioNews.

Як повідомила Інга Мезеря, рухаючись по шляхопроводу, вона помітила падаючу поруч залізну конструкцію. Автомобіль вчасно вдалося зупинити, тому обійшлося без важких наслідків. На відео помітно, що на тому ж мосту недалеко впав інший величезний ліхтар.

Повод вечером выпить шампанское. Могло упасть на меня. Только внимательность и хорошие тормоза спасли. Posted by Inga Mezerya on Tuesday, December 15, 2020

Шулявський міст має скандальну популярність. Спочатку мер Віталій Кличко назвав його "втомленим", а потім за величезні гроші реконструював об'єкт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.