В Киеве снова треснул мост Кличко, подозревают вандалов

В городской администрации заявили, что работы по замене стекла выполнит подрядчик

В городской администрации заявили, что работы по замене стекла выполнит подрядчик

Фото: КГГА

18 декабря в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск коммунальщики обнаружили трещину в стекле.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В КГГА сообщили, что участок с поврежденным стеклом отгородили. Вероятной причиной повреждения стекла на мосту считают вандализм.

Сообщается, что сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения. Сооружение находится под контролем балансодержателя.

Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - заявили в КГГА.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры.

Позже мэр Киэва Виталий Кличко отреагировал на "фонарепад" на Шулявском мосту в столице, он рассказал, что обратился с заявлением в полицию.