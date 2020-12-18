В Киеве снова треснул мост Кличко, подозревают вандалов
18 декабря в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск коммунальщики обнаружили трещину в стекле.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.
В КГГА сообщили, что участок с поврежденным стеклом отгородили. Вероятной причиной повреждения стекла на мосту считают вандализм.
Сообщается, что сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения. Сооружение находится под контролем балансодержателя.
Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - заявили в КГГА.
Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры.
Позже мэр Киэва Виталий Кличко отреагировал на "фонарепад" на Шулявском мосту в столице, он рассказал, что обратился с заявлением в полицию.