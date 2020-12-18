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18 декабря 2020, 18:10 52

В Киеве снова треснул мост Кличко, подозревают вандалов

18 декабря 2020, 18:10 52
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В городской администрации заявили, что работы по замене стекла выполнит подрядчик
В городской администрации заявили, что работы по замене стекла выполнит подрядчик
Фото: КГГА
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18 декабря в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск коммунальщики обнаружили трещину в стекле.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В КГГА сообщили, что участок с поврежденным стеклом отгородили. Вероятной причиной повреждения стекла на мосту считают вандализм.

Сообщается, что сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения. Сооружение находится под контролем балансодержателя.

Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - заявили в КГГА.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры.

Позже мэр Киэва Виталий Кличко отреагировал на "фонарепад" на Шулявском мосту в столице, он рассказал, что обратился с заявлением в полицию.

Киев мост КГГА ремонт Виталий Кличко
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