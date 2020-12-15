Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці

Мер Києва звернувся з заявою до поліції

Мер Києва звернувся з заявою до поліції

Фото з відкритих джерел

Міський голова Києва переконаний, що головна відповідальність за сьогоднішній обвал ліхтарів на Шулявському мосту лежить на генеральному підряднику.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Мер Києва повідомив, що і він сам, і замовник будівництва – КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернулися із заявами до поліції.

Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту. Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту - щоб винні понесли відповідальність! – написав Кличко.

Друзі! Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва... Posted by Віталій Кличко on Tuesday, December 15, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці на Шулявському мосту впали величезні ліхтарі.