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15 грудня 2020, 17:56 22

Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці

15 грудня 2020, 17:56 22
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Мер Києва звернувся з заявою до поліції
Мер Києва звернувся з заявою до поліції
Фото з відкритих джерел
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Міський голова Києва переконаний, що головна відповідальність за сьогоднішній обвал ліхтарів на Шулявському мосту лежить на генеральному підряднику.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Мер Києва повідомив, що і він сам, і замовник будівництва – КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернулися із заявами до поліції.

Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту. Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту - щоб винні понесли відповідальність! – написав Кличко.

Друзі! Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва...

Posted by Віталій Кличко on Tuesday, December 15, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці на Шулявському мосту впали величезні ліхтарі.

Київ міст Віталій Кличко обвал будівництво
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