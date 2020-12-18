У Києві сталася пожежа в психоневрологічному диспансері

Шестеро пацієнтів диспансеру ховалися під ліжками, їх врятували пожежники

Шестеро пацієнтів диспансеру ховалися під ліжками, їх врятували пожежники

Фото: ДСНС

В Оболонському районі Києва 18 грудня сталася пожежа у двоповерховому будинку психоневрологічного диспансеру, врятовано шестеро пацієнтів, евакуйована 51 людина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

18 грудня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у 2-поверховій будівлі психоневрологічного диспансеру, за адресою: вул. Юнкерова, 37, що в Оболонському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними рятувальників, пожежа виникла на 2 поверсі, в побутовому приміщенні.

Були врятовані 6 пацієнтів установи, які ховалися під ліжками, евакуйована 51 людина, також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення", - зазначили рятувальники.

Крім цього зазначається, що пожежа була локалізована о 08:25 і ліквідована о 08:37.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, в ніч на 16 грудня у Києві та Дніпрі сталися пожежі - у столиці горіла адміністративна будівля, а в Дніпрі - житловий будинок. Через пожежу загинуло п'ятеро людей.