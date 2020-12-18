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18 декабря 2020, 15:27 23

ГБР назвало причины авиакатастрофы под Харьковом, в которой погибли курсанты

18 декабря 2020, 15:27 23
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Во время взлета была обнаружена поломка в одном из двигателей
Во время взлета была обнаружена поломка в одном из двигателей
Фото: ГСЧС
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Причиной катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области, которая произошла 25 сентября, было отсутствие контроля со стороны руководства управления полетами и совокупность ошибочных решений и действий командира.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок, передает RegioNews.

Он рассказал, что во время взлета была обнаружена поломка в одном из двигателей, однако на тот момент приземлиться не было возможности, так как скорость разгона была взлетная и самолет прошел точку, за которой можно было бы осуществить безопасную посадку.

Впоследствии двигатель, в котором были неправильно отрегулированы мощности, перешел в режим сваливания и в неуправляемое падение.

Досудебное расследование установило, что непосредственной причиной катастрофы была совокупность ошибочных решений и действий командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами ... Не была правильно определена посадочная конфигурация ... Были определенные ошибки в технике пилотирования, неправильно был выбран темп", - сказал Приймачок.

Он добавил, что вывести из этого состояния самолет экипаж не мог, но в таком случае должны были вмешаться представители руководства управления полетами, зная, что допустили летчиков с недостаточными навыками, и обеспечить безопасный полет и безопасную посадку, чего сделано не было.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

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ГБР авиакатастрофа Харьков следствие АН-26
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