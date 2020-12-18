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18 грудня 2020, 10:09 127

В ЦВК розповіли, у скільки обійдуться нові вибори мера Харкова

18 грудня 2020, 10:09 127
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На позачергові вибори потрібні десятки мільйонів гривень
На позачергові вибори потрібні десятки мільйонів гривень
Фото: з відкритих джерел
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Член Центральної виборчої комісії Юрій Мірошниченко запевнив, що у випадку затягування призначення виборів мера не буде жодних санкцій, адже на позачергові вибори мера Харкова потрібно багато коштів з бюджету.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Україна 24".

Є певна процедура - вона прописана у виборчому кодексі. Звичайно, має оголосити нові вибори Верховна Рада України. На жаль, не завжди Верховна Рада керувалася визначеними термінами… Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть дотримані, у законі немає", - повідомив він.

За словами Мірошниченка, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету.

Це велике навантаження, десятки мільйонів гривень, це необхідна процедура. Вибори - процедура, без якої не може бути реалізована місцева влада, яка вибирається на певний період. У бюджеті потрібні відповідні кошти", - сказав він.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у клініці "Шаріте" в ніч на 17 грудня. Йому був 61 рік. За попередніми даними, мера поховають в Харкові швидше за все 21-22 грудня.

вибори финансирование бюджет Харьків горсовет
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