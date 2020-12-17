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17 грудня 2020, 18:45 76

У Кропивницькому вчетверте зібралися на сесію Подільської райради і "традиційно" не обрали голову

17 грудня 2020, 18:45 76
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Сьогодні депутати збиралися аж двічі
Сьогодні депутати збиралися аж двічі
Фото "Рідний край"
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У Кропивницькому сьогодні, 17 грудня, вчетверте провели сесійне засідання Подільської районної ради, на якому мали обрати очільника депутатського корпусу. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Рідний край".

Сьогодні депутати Подільської райради міста Кропивницького збиралися навіть двічі: о 12 і о 16 годині. Та голову "традиційно" обрати не змогли.

Сьогодні депутати висунули інших кандидатів на посаду голови, ніж попередні два рази.

На голову Подільської райради 17 січня балотувалися Ірина Майстрова ("Рідне місто") та Володимир Стецюк ("Слуга народу"). Жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів депутатів.

Наступне засідання проведуть завтра, 18 грудня, о 14 годині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіровоградську облраду "замінували" під час першої сесії, але згодом головою Кіровоградської обласної ради обрали кандидата від "Слуги народу”.

Кропивницький райрада сесія вибори голова
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