"Слуга народу” та "За майбутнє” зірвали сесію Черкаської облради

Депутати закрили засідання, так і не розглянувши жодного питання

Депутати закрили засідання, так і не розглянувши жодного питання

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє місцеве видання 18000.com.ua, передає RegioNews.

Сесія облради почалася із затримкою майже в годину. Початок сесії планували на 11:00, але депутати почали реєструватися лише об 11:48. На сесії зареєструвалися 47 депутатів.

Однак депутати не змогли затвердити порядок денний, після чого була оголошена перерва, яка затягнулась на майже дві години. Після цього голова облради Анатолій Підгорний повідомив, що сесію облради переносять на наступний тиждень.

Депутат обласної ради Олександр Радуцький звинуватив у зриві сесії партії "Слуга народу” та "За майбутнє”. За його словами, вони блокували проведення засідання.

Блокуванням зайнялися дві політсили, а саме: "За майбутнє” та "Слуга народу”. Підходить до кінця бюджетний рік, але є загроза, що медичні працівники, вчителі, працівники соціальної сфери та працівники держустанов залишаться без заробітних плат”, - написав він у Facebook.

На сесії мали бути розглянуті наступні питання:

Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради.

Про обрання голів постійних комісій.

Про утворення президії обласної ради.

Про Регламент Черкаської обласної ради VIII скликання.

Про Положення про постійні комісії Черкаської обласної ради.

Нагадаємо, 4 грудня Анатолія Підгорного обрали головою облради Черкащини, він у попередньому скликанні вже обіймав цю посаду.