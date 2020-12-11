13:59  11 грудня
Офіційно: Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА
11:58  11 грудня
Зеленський озвучив основні економічні завдання України на 2021 рік
08:11  11 грудня
Доба в ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2020, 13:41 15

Головою Кіровоградської обласної ради обрали кандидата від "Слуги народу”

11 грудня 2020, 13:41 15
Читайте также на русском языке
Нового голову підтримали 40 депутатів
Нового голову підтримали 40 депутатів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 11 грудня, відбулося продовження першої сесії Кіровоградської обласної ради восьмого скликання, де обрали Сергія Шульгу від пaртії "Слугa нaроду" головою облради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кіровоградської обласної ради.

Шляхом таємного голосування депутати визначали голову обласної ради. Згідно з результатами голосування, кандидат від "Слуги народу” Сергій Шульга отримав 40 голосів. Олександр Чорноіваненко з "Батьківщини” - 24.

Депутати Кіровоградської обласної ради VIII cкликання обрали головою обласної ради Шульгу Сергія Павловича", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Сергій Шульга 1972 року народження, директор ТОВ "Агентство Безпеки Альфа-Центр”, заступник директора ТОВ "Новомиргородський цукор”, депутат обласної ради від Кіровоградської обласної організації політичної партії "Слуга народу” (позапартійний).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіровоградську облраду "замінували" під час першої сесії.

Слуга народа голосування Кіровоградська область Кандидат голова Рада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »