Головою Кіровоградської обласної ради обрали кандидата від "Слуги народу”
Сьогодні, 11 грудня, відбулося продовження першої сесії Кіровоградської обласної ради восьмого скликання, де обрали Сергія Шульгу від пaртії "Слугa нaроду" головою облради.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кіровоградської обласної ради.
Шляхом таємного голосування депутати визначали голову обласної ради. Згідно з результатами голосування, кандидат від "Слуги народу” Сергій Шульга отримав 40 голосів. Олександр Чорноіваненко з "Батьківщини” - 24.
Депутати Кіровоградської обласної ради VIII cкликання обрали головою обласної ради Шульгу Сергія Павловича", - йдеться у повідомленні.
Довідка: Сергій Шульга 1972 року народження, директор ТОВ "Агентство Безпеки Альфа-Центр”, заступник директора ТОВ "Новомиргородський цукор”, депутат обласної ради від Кіровоградської обласної організації політичної партії "Слуга народу” (позапартійний).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіровоградську облраду "замінували" під час першої сесії.