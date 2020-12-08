Кіровоградську облраду "замінували" під час першої сесії

У порядку денному було обрання голови

У порядку денному було обрання голови

Фото Суспільне. Кропивницький

Сьогодні під час першої сесії депутатів Кіровоградської обласної ради VIII скликання надійшло повідомлення про замінування приміщення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Те, що повідомлення про замінування надійшло на лінію 102, підтвердила речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Після оголошення про надзвичайну подію депутатів попросили залишити сесійну залу для проведення перевірки: наразі там працюють вибухотехніки та кінологи.

У порядку денному, крім організаційних питань, обрання нового голови обласної ради. На цю посаду претендує голова обласної ради минулого скликання Олександр Чорноіваненко (ВО "Батьківщина") та Сергій Шульга – висуванець від партії "Слуга народу". Останній назвав інформацію про замінування провокацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 грудня Чернігівська обласна рада не обрала собі голову через "замінування".