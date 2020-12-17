В Кропивницком в четвертый раз собрались на сессию Подольского райсовета и "традиционно" не избрали председателя

Сегодня депутаты собирались дважды

Сегодня депутаты собирались дважды

Фото "Родной край"

В Кропивницком сегодня, 17 декабря, в четвертый раз провели пленарное заседание Подольской районной рады, на котором должны были избрать главу депутатского корпуса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Родной край".

Сегодня депутаты Подольского райсовета города Кропивницкого собирались даже дважды: в 12 и в 16 часов. И главу "традиционно" выбрать не смогли.

Сегодня депутаты выдвинули других кандидатов на пост председателя, чем предыдущие два раза.

На председателя Подольского райсовета 17 января баллотировались Ирина Майстрова ("Ридне мисто") и Владимир Стецюк ("Слуга народа"). Ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов депутатов.

Следующее заседание проведут завтра, 18 декабря, в 14 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кировоградский облсовет "заминировали" во время первой сессии, но впоследствии председателем Кировоградского областного совета избрали кандидата от "Слуги народа”.