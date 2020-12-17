У Запорізькій облраді депутати провели "альтернативну" сесію, голова звернувся в СБУ

Під час сесії обласної ради серед депутатів стався розкол

Під час сесії обласної ради серед депутатів стався розкол

Фото: Суспільне

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що на початку третього засідання першої сесії у залі були присутні представники всіх фракцій, але зареєструвалося лише 35 депутатів із 84.

Голова облради Віталій Боговін заявив, що більшість депутатів відсутні у залі через те, що захворіли на коронавірус, і в зв’язку із відсутністю кворуму призначив чергову сесію на 24 грудня.

Після цього 44 депутати від опозиції не погодились із таким рішенням та вирішили провести "альтернативну" сесію.

Депутати обрали секретаріат, лічильну комісію та визнали нелегітимними результати таємного голосування за голову обласної ради, яке відбулось 15 грудня, коли було обрано Віталія Боговіна.

Вимагаємо провести засідання першої сесії Запорізької обласної ради восьмого скликання 17 грудня о 15:00. 29 підписів під зверненням, тобто третина депутатів", - зачитав звернення Олексій Холод, якого 11 грудня було обрано головуючим на першому засіданні.

У свою чергу голова облради заявив про нелегітимність дій опозиції та звинуватив депутатів у спробах захоплення влади.

Я думаю що правоохоронні органи дадуть цьому всьому відповідну оцінку. Наші юристи подали відповідні заяви в ці органи. Тому вважаю, що на сьогоднішній день це безпрецедентне засідання повинне бути оцінене в рамках кримінального кодексу", - сказав Боговін.

Нагадаємо, новообрані депутати Запорізької облради повернули свої посвідчення, вони вважають новообраного голову облради нелегітимним.