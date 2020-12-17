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17 грудня 2020, 16:33 13

У Чернівцях після Ратуші "замінували" й будівлю облради

17 грудня 2020, 16:33 13
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На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки
На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки
Фото Максима Шварцмана, ІА АСС
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У Чернівцях на спецлінію "102" повідомили про замінування будівлі облради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Чернівецької області.

У приміщенні облради саме триває перша сесія новообраної обласної ради і депутати наблизилися до питання голосування за кандидатів на посаду голови.

На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки. Усіх працівників та інших присутніх евакуйовують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях повідомили про замінування будівлі міськради.

мінування Чернівці облрада сесія голосування
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