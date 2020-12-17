У Чернівцях після Ратуші "замінували" й будівлю облради
На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки
На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки
У Чернівцях на спецлінію "102" повідомили про замінування будівлі облради.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Чернівецької області.
У приміщенні облради саме триває перша сесія новообраної обласної ради і депутати наблизилися до питання голосування за кандидатів на посаду голови.
На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки. Усіх працівників та інших присутніх евакуйовують.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях повідомили про замінування будівлі міськради.
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