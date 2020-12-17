У Чернівцях після Ратуші "замінували" й будівлю облради

На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки

На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки

Фото Максима Шварцмана, ІА АСС

У Чернівцях на спецлінію "102" повідомили про замінування будівлі облради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Чернівецької області.

У приміщенні облради саме триває перша сесія новообраної обласної ради і депутати наблизилися до питання голосування за кандидатів на посаду голови.

На місці події працюють всі відповідні служби: поліцейські, швидка та вибухотехніки. Усіх працівників та інших присутніх евакуйовують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях повідомили про замінування будівлі міськради.