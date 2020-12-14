Зеленський призначив керівником Держуправління справами Ігоря Лисого
Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого.
Відповідний указ №566/2020 оприлюднений на сайті Офісу Президента, передає RegioNews.
Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину", - ідеться в тексті указу.
Відомо, що Зеленський призначив Ігоря Лисого заступником керівника Державного управління справами 16 січня 2020 року.
22 травня президент присвоїв йому третій ранг державного службовця, а 18 червня указом №237/2020 призначив тимчасово виконувачем обов'язків голови Держуправління справами.
Того ж дня був звільнений колишній керівник відомства Сергій Борзов, оскільки його призначили на посаду голови Вінницької ОДА.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив заступницю голови Держуправління справами.