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14 грудня 2020, 19:27 10

Зеленський призначив керівником Держуправління справами Ігоря Лисого

14 грудня 2020, 19:27 10
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого.

Відповідний указ №566/2020 оприлюднений на сайті Офісу Президента, передає RegioNews.

Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину", - ідеться в тексті указу.

Відомо, що Зеленський призначив Ігоря Лисого заступником керівника Державного управління справами 16 січня 2020 року.

22 травня президент присвоїв йому третій ранг державного службовця, а 18 червня указом №237/2020 призначив тимчасово виконувачем обов'язків голови Держуправління справами.

Того ж дня був звільнений колишній керівник відомства Сергій Борзов, оскільки його призначили на посаду голови Вінницької ОДА.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив заступницю голови Держуправління справами.

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