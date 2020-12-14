Голова ВР не виключає кадрових змін в уряді

Мова йде про "двох-трьох" міністрів

Мова йде про "двох-трьох" міністрів

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що в уряді наразі є декілька міністрів, що мають шанси покинути свої посади, зазначивши, що такі розмови "йдуть давно".

Про це голова ВР сказав на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради, передає RegioNews.

Буде постанова - будемо розглядати… Чи є один-два міністри, які мають шанси (залишити посаду - ред.)? Є два-три міністри, які мають шанси. Але, які - подивимось. І шанси можуть бути як реалізовані, так чи ні", - заявив спікер Ради.

Також це підтвердив й голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко додавши, що кадрові зміни в уряді "можуть бути".

Нагадаємо, увечері 14 грудня відбудеться засідання фракції "Слуги народу", на якому планують розглянути 9 питань.