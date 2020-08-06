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Зеленський звільнив заступницю голови Держуправління справами
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06 серпня 2020, 10:43 2

Зеленський звільнив заступницю голови Держуправління справами

06 серпня 2020, 10:43 2
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На відповідній посаді Грабовська пропрацювала сім місяців
На відповідній посаді Грабовська пропрацювала сім місяців
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Грабовську з посади заступника голови Державного управління справами.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Зазначається, що Грабовську Марію Дмитрівну звільнили з посади заступника Керівника Державного управління справами згідно з поданою нею заявою.

Грабовську призначили на посаду голови керівника ДУС у січні 2020 року.

Додамо, що заступницею голови ДУС Зеленський призначив Марію Грабовську у січні 2020 року. До цього вона здійснювала адвокатську діяльність.

Нагадаємо, радник Зеленського подав заяву про звільнення.

Володимир Зеленський звільнення Офіс президента держслужбовці указ
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