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14 декабря 2020, 19:27 10

Зеленский назначил руководителем Госуправления делами Игоря Лысого

14 декабря 2020, 19:27 10
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого.

Соответствующий указ №566/2020 обнародован на сайте Офиса Президента, передает RegioNews.

Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина", - говорится в тексте указа.

Известно, что Зеленский назначил Игоря Лысого заместителем руководителя Государственного управления делами 16 января 2020 года.

22 мая Президент присвоил ему третий ранг государственного служащего, а 18 июня указом №237/2020 назначил временно исполняющим обязанности главы Госуправления делами.

В тот же день был уволен бывший руководитель ведомства Сергей Борзов, поскольку его назначили на должность председателя Винницкой ОГА.

Напомним, ранее Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами.

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