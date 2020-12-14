Зеленский назначил руководителем Госуправления делами Игоря Лысого
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого.
Соответствующий указ №566/2020 обнародован на сайте Офиса Президента, передает RegioNews.
Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина", - говорится в тексте указа.
Известно, что Зеленский назначил Игоря Лысого заместителем руководителя Государственного управления делами 16 января 2020 года.
22 мая Президент присвоил ему третий ранг государственного служащего, а 18 июня указом №237/2020 назначил временно исполняющим обязанности главы Госуправления делами.
В тот же день был уволен бывший руководитель ведомства Сергей Борзов, поскольку его назначили на должность председателя Винницкой ОГА.
Напомним, ранее Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами.