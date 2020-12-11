Зеленський звільнив голів 11-ти райдержадміністрацій
Сьогодні президент Зеленський підписав розпорядження про звільнення 11-ти голів РДА.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Розпорядження про звільнення 11-ти голів районних держадміністрацій оприлюднені на сайті президента. П’ятеро звільнених – керівники районних держадміністрацій Вінницької області, двоє – Рівненської, по одному з Дніпропетровської, Київської, Херсонської та Чернігівської областей.
Розпорядженням президента сьогодні звільнені:
у Вінницькій області - Тарас Олексюк з посади голови Липовецької районної державної адміністрації; Олександр Закорченний з посади голови Томашпільської районної державної адміністрації; Максим Мазурик з посади голови Хмільницької районної державної адміністрації; Олексій Чернов з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації; Юрій Щур з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації;
у Дніпропетровській області - Юрій Балюк з посади голови Криничанської районної державної адміністрації;
у Київській області - Ігор Феник з посади голови Згурівської районної державної адміністрації;
у Рівненській області - Олег Піщанський з посади голови Березнівської районної державної адміністрації; Олександр Харчук з посади голови Острозької районної державної адміністрації;
у Херсонській області - Наталія Солтановська з посади голови Новотроїцької районної державної адміністрації;
у Чернігівській області - Сергій Хоменко з посади голови Сосницької районної державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області в результаті адмінреформи звільнять 13 голів РДА.