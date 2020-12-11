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11 грудня 2020, 19:39 17

Зеленський звільнив голів 11-ти райдержадміністрацій

11 грудня 2020, 19:39 17
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Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті президента
Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті президента
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні президент Зеленський підписав розпорядження про звільнення 11-ти голів РДА.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Розпорядження про звільнення 11-ти голів районних держадміністрацій оприлюднені на сайті президента. П’ятеро звільнених – керівники районних держадміністрацій Вінницької області, двоє – Рівненської, по одному з Дніпропетровської, Київської, Херсонської та Чернігівської областей.

Розпорядженням президента сьогодні звільнені:

у Вінницькій області - Тарас Олексюк з посади голови Липовецької районної державної адміністрації; Олександр Закорченний з посади голови Томашпільської районної державної адміністрації; Максим Мазурик з посади голови Хмільницької районної державної адміністрації; Олексій Чернов з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації; Юрій Щур з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації;

у Дніпропетровській області - Юрій Балюк з посади голови Криничанської районної державної адміністрації;

у Київській області - Ігор Феник з посади голови Згурівської районної державної адміністрації;

у Рівненській області - Олег Піщанський з посади голови Березнівської районної державної адміністрації; Олександр Харчук з посади голови Острозької районної державної адміністрації;

у Херсонській області - Наталія Солтановська з посади голови Новотроїцької районної державної адміністрації;

у Чернігівській області - Сергій Хоменко з посади голови Сосницької районної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області в результаті адмінреформи звільнять 13 голів РДА.

РДА звільнення президент голова Вінницька область
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