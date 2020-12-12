Разумков, Стефанчук і Лерос: Росія поповнила санкційний список "слугами народу"
Російський уряд ухвалив постанову, якою розширив список громадян України, щодо яких застосовує санкції. До списку потрапила майже вся фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді.
Постанову, що набуває чинності в день публікації, оприлюднили на порталі правової інформації, передає RegioNews.
В оновленому списку РФ, серед інших, опинилися голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук; глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардепка Єлизавета Ясько.
Також у переліку є депутати від фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Богдан Яременко, Олена Шуляк, Єлизавета Богуцька, Євген Брагар, Федір Веніславський (представник президента в Конституційному Суді), Данило Гетманцев, і виключений із "Слуги народу" нардеп Гео Лерос.
Водночас 29 депутатів-"слуг" оминули російські санкції. Їх прізвища оприлюднило видання "Страна". Перелік тих, кого не торкнулися санкції наступний:
- Олександр Аліксійчук,
- Юрій Аристов,
- Сергій Бабак,
- Валерій Божик,
- Дарина Володіна,
- Анатолій Гунько,
- Артем Дмитрук,
- Олександр Дубинський,
- Олексій Ковальов,
- Геннадій Касай,
- Артем Культенко,
- Юрій Кузбіт,
- Олексій Красов,
- Олена Копанчук,
- Анна Колесник,
- Максим Леонов,
- Анастасія Ляшенко,
- Денис Маслов,
- Олег Марусяк,
- Дмитро Наталуха,
- Кирило Нестеренко,
- Андрій Одарченко,
- Максим Пашковський,
- В'ячеслав Рубльов,
- Олександр Сова,
- Ольга Савченко,
- Тарас Тарасенко,
- Андрій Холодов,
- Неллі Яковлєва.
Нагадаємо, 4 вересня уряд Російської Федерації запровадив економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі п'ятого президента Петра Порошенка.