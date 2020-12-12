Разумков, Стефанчук і Лерос: Росія поповнила санкційний список "слугами народу"

РФ включила до санкційного списку 217 народних депутатів із фракції "Слуга народу"

РФ включила до санкційного списку 217 народних депутатів із фракції "Слуга народу"

Фото: Уніан

Російський уряд ухвалив постанову, якою розширив список громадян України, щодо яких застосовує санкції. До списку потрапила майже вся фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді.

Постанову, що набуває чинності в день публікації, оприлюднили на порталі правової інформації, передає RegioNews.



В оновленому списку РФ, серед інших, опинилися голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук; глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардепка Єлизавета Ясько.

Також у переліку є депутати від фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Богдан Яременко, Олена Шуляк, Єлизавета Богуцька, Євген Брагар, Федір Веніславський (представник президента в Конституційному Суді), Данило Гетманцев, і виключений із "Слуги народу" нардеп Гео Лерос.

Водночас 29 депутатів-"слуг" оминули російські санкції. Їх прізвища оприлюднило видання "Страна". Перелік тих, кого не торкнулися санкції наступний:

Олександр Аліксійчук,

Юрій Аристов,

Сергій Бабак,

Валерій Божик,

Дарина Володіна,

Анатолій Гунько,

Артем Дмитрук,

Олександр Дубинський,

Олексій Ковальов,

Геннадій Касай,

Артем Культенко,

Юрій Кузбіт,

Олексій Красов,

Олена Копанчук,

Анна Колесник,

Максим Леонов,

Анастасія Ляшенко,

Денис Маслов,

Олег Марусяк,

Дмитро Наталуха,

Кирило Нестеренко,

Андрій Одарченко,

Максим Пашковський,

В'ячеслав Рубльов,

Олександр Сова,

Ольга Савченко,

Тарас Тарасенко,

Андрій Холодов,

Неллі Яковлєва.

Нагадаємо, 4 вересня уряд Російської Федерації запровадив економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі п'ятого президента Петра Порошенка.