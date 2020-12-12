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12 грудня 2020, 15:28 49

Разумков, Стефанчук і Лерос: Росія поповнила санкційний список "слугами народу"

12 грудня 2020, 15:28 49
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РФ включила до санкційного списку 217 народних депутатів із фракції "Слуга народу"
РФ включила до санкційного списку 217 народних депутатів із фракції "Слуга народу"
Фото: Уніан
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Російський уряд ухвалив постанову, якою розширив список громадян України, щодо яких застосовує санкції. До списку потрапила майже вся фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді.

Постанову, що набуває чинності в день публікації, оприлюднили на порталі правової інформації, передає RegioNews.

В оновленому списку РФ, серед інших, опинилися голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук; глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардепка Єлизавета Ясько.

Також у переліку є депутати від фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Богдан Яременко, Олена Шуляк, Єлизавета Богуцька, Євген Брагар, Федір Веніславський (представник президента в Конституційному Суді), Данило Гетманцев, і виключений із "Слуги народу" нардеп Гео Лерос.

Водночас 29 депутатів-"слуг" оминули російські санкції. Їх прізвища оприлюднило видання "Страна". Перелік тих, кого не торкнулися санкції наступний:

  • Олександр Аліксійчук,
  • Юрій Аристов,
  • Сергій Бабак,
  • Валерій Божик,
  • Дарина Володіна,
  • Анатолій Гунько,
  • Артем Дмитрук,
  • Олександр Дубинський,
  • Олексій Ковальов,
  • Геннадій Касай,
  • Артем Культенко,
  • Юрій Кузбіт,
  • Олексій Красов,
  • Олена Копанчук,
  • Анна Колесник,
  • Максим Леонов,
  • Анастасія Ляшенко,
  • Денис Маслов,
  • Олег Марусяк,
  • Дмитро Наталуха,
  • Кирило Нестеренко,
  • Андрій Одарченко,
  • Максим Пашковський,
  • В'ячеслав Рубльов,
  • Олександр Сова,
  • Ольга Савченко,
  • Тарас Тарасенко,
  • Андрій Холодов,
  • Неллі Яковлєва.

Нагадаємо, 4 вересня уряд Російської Федерації запровадив економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі п'ятого президента Петра Порошенка.

Росія санкції РФ Слуга народа нардепи
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