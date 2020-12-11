"Слуги Народу" оскаржуватимуть легітимність голови Рівнеоблради в суді

Інформацію представники політичної партії "Слуга народу" підтвердили

Інформацію представники політичної партії "Слуга народу" підтвердили

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інформаційний потік.Рівне.



Представники партії "Слуга народу" у Рівненькій облраді вважають сесію облради, на якій обрали керівництво ради, нелегітимною.

Зокрема, вони наголошують, що у роботі сесії чотири рази поспіль оголошували перерву, не приймаючи жодних рішень. Після останньої на той день перерви головуючий оголосив про завершення засідання, оскільки частина депутатів на той момент покинули зал засідань. Член президії Сергій Кондрачук з цим не погодився, аргументуючи тим, що кворум є і сесію можна продовжувати. І сам продовжив засідання.

Депутати обласної ради, представники партій "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Свобода", продовжили засідання, яке відбувалося надалі без фракцій "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила і Честь".



На ньому 35 із 64 депутатів обласної ради надалі прийняли ряд, на переконання "Слуги народу", "сумнівних рішень", серед яких – і обрання керівництва ради.

У партії "Слуга народу" підтвердили інформацію про оскарження рішень на першому засіданні обласної ради через судовий позов.



Відповідно до документів, які частково надали представники партії, в суду вимагатимуть визнати протиправними дії депутатів Рівненської обласної ради після закриття засідання. Зокрема у "Слуги народу" вимагають визнати рішення облради незаконними та скасувати їх.



Позов подано від імені голови обласної організації партії "Слуга народу" Юрія Ліпського і прийнято до розгляду 9 грудня. До справи в якості третьої сторони залучать обраного головою Сергія Кондрачука.

Коаліція опозиційних партій в обласній раді спільно зі "Слугою народу" не буде ходити на засідання облради, яка приймає рішення в незаконний спосіб, та її комісій. Це консолідована позиція. На попередніх засіданнях комісій 10 грудня наших представників не було. Наразі позов прийняли на розгляд, але ми ще чекаємо повідомлення, коли його розглядатимуть, – коментує Юрій Ліпський.

Він також додав, що справа пріоритетна, її розглядатиме комісія з трьох суддів Рівненського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 грудня головою Рівненської облради став представник "ЄС" Сергій Кондрачук.