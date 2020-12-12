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12 декабря 2020, 15:28 49

Разумков, Стефанчук и Лерос: Россия пополнила санкционный список "слугами народа"

12 декабря 2020, 15:28 49
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РФ включила в санкционный список 217 народных депутатов из фракции "Слуга народа"
РФ включила в санкционный список 217 народных депутатов из фракции "Слуга народа"
Фото: Униан
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Российское правительство приняло постановление, которым расширило список граждан Украины, в отношении которых применяются санкции. В список попала почти вся фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде.

Постановление, вступившее в силу в день публикации, опубликовали на портале правовой информации, передает RegioNews.

В обновленном списке РФ, среди прочих, оказались глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук; глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп Елизавета Ясько.

Также в перечне есть депутаты от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Богдан Яременко, Елена Шуляк, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагар, Федор Вениславский (представитель президента в Конституционном Суде), Даниил Гетманцев, и исключенный из "Слуги народа" нардеп Гео Лерос.

В то же Время 29 депутатов-"слуг" обошли российские санкции. Их фамилии обнародовало издание "Страна". Перечень тех, кого не коснулись санкции следующий:

  • Александр Аликсийчук,
  • Юрий Аристов,
  • Сергей Бабак,
  • Валерий Божик,
  • Дарья Володина,
  • Анатолий Гунько,
  • Артем Дмитрук,
  • Александр Дубинский
  • Алексей Ковалев,
  • Геннадий Касай,
  • Артем Культенко,
  • Юрий Кузбит,
  • Алексей Красов,
  • Елена Копанчук,
  • Анна Колесник,
  • Максим Леонов,
  • Анастасия Ляшенко,
  • Денис Маслов,
  • Олег Марусяк,
  • Дмитрий Наталуха,
  • Кирилл Нестеренко,
  • Андрей Одарченко,
  • Максим Пашковский,
  • Вячеслав Рублев,
  • Александр Сова,
  • Ольга Савченко,
  • Тарас Тарасенко,
  • Андрей Холодов,
  • Нелли Яковлева.

Напомним, 4 сентября правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого президента Петра Порошенко.

Россия санкции РФ Слуга народа нардепы
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