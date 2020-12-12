Разумков, Стефанчук и Лерос: Россия пополнила санкционный список "слугами народа"
Российское правительство приняло постановление, которым расширило список граждан Украины, в отношении которых применяются санкции. В список попала почти вся фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде.
Постановление, вступившее в силу в день публикации, опубликовали на портале правовой информации, передает RegioNews.
В обновленном списке РФ, среди прочих, оказались глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук; глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп Елизавета Ясько.
Также в перечне есть депутаты от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Богдан Яременко, Елена Шуляк, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагар, Федор Вениславский (представитель президента в Конституционном Суде), Даниил Гетманцев, и исключенный из "Слуги народа" нардеп Гео Лерос.
В то же Время 29 депутатов-"слуг" обошли российские санкции. Их фамилии обнародовало издание "Страна". Перечень тех, кого не коснулись санкции следующий:
- Александр Аликсийчук,
- Юрий Аристов,
- Сергей Бабак,
- Валерий Божик,
- Дарья Володина,
- Анатолий Гунько,
- Артем Дмитрук,
- Александр Дубинский
- Алексей Ковалев,
- Геннадий Касай,
- Артем Культенко,
- Юрий Кузбит,
- Алексей Красов,
- Елена Копанчук,
- Анна Колесник,
- Максим Леонов,
- Анастасия Ляшенко,
- Денис Маслов,
- Олег Марусяк,
- Дмитрий Наталуха,
- Кирилл Нестеренко,
- Андрей Одарченко,
- Максим Пашковский,
- Вячеслав Рублев,
- Александр Сова,
- Ольга Савченко,
- Тарас Тарасенко,
- Андрей Холодов,
- Нелли Яковлева.
Напомним, 4 сентября правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого президента Петра Порошенко.