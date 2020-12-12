Разумков, Стефанчук и Лерос: Россия пополнила санкционный список "слугами народа"

РФ включила в санкционный список 217 народных депутатов из фракции "Слуга народа"

РФ включила в санкционный список 217 народных депутатов из фракции "Слуга народа"

Фото: Униан

Российское правительство приняло постановление, которым расширило список граждан Украины, в отношении которых применяются санкции. В список попала почти вся фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде.

Постановление, вступившее в силу в день публикации, опубликовали на портале правовой информации, передает RegioNews.



В обновленном списке РФ, среди прочих, оказались глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук; глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп Елизавета Ясько.

Также в перечне есть депутаты от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Богдан Яременко, Елена Шуляк, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагар, Федор Вениславский (представитель президента в Конституционном Суде), Даниил Гетманцев, и исключенный из "Слуги народа" нардеп Гео Лерос.

В то же Время 29 депутатов-"слуг" обошли российские санкции. Их фамилии обнародовало издание "Страна". Перечень тех, кого не коснулись санкции следующий:

Александр Аликсийчук,

Юрий Аристов,

Сергей Бабак,

Валерий Божик,

Дарья Володина,

Анатолий Гунько,

Артем Дмитрук,

Александр Дубинский

Алексей Ковалев,

Геннадий Касай,

Артем Культенко,

Юрий Кузбит,

Алексей Красов,

Елена Копанчук,

Анна Колесник,

Максим Леонов,

Анастасия Ляшенко,

Денис Маслов,

Олег Марусяк,

Дмитрий Наталуха,

Кирилл Нестеренко,

Андрей Одарченко,

Максим Пашковский,

Вячеслав Рублев,

Александр Сова,

Ольга Савченко,

Тарас Тарасенко,

Андрей Холодов,

Нелли Яковлева.

Напомним, 4 сентября правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого президента Петра Порошенко.