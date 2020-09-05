Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука й низки інших українських нардепів

Це сталося 4 вересня

Це сталося 4 вересня

Фото: ЕРА

Такі дані оприлюднено на офіційному порталі правової інформації РФ, пише RegioNews.

Відповідні економічні санкції встановлює постанова уряду Російської Федерації від 31 серпня, оприлюднена увечері 4 серпня.

До санкційного списку зокрема потрапили Петро Порошенко, Ахтем Чийгоз, Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Валентин Наливайченко, Сергій Тарута.

Депутат ВР від фракції "Голос" Володимир Цабаль підрахував у Facebook, що загалом санкції стосуються 43 народних депутатів 9-го скликання. Найбільше у списку представників "Голосу" - 17. Окрім того, у ньому 11 народних обранців з "Батьківщини" та 9 – з "Європейської солідарності".

"Це - визнання нашої принципової, безкомпромісної позиції в боротьбі за визволення окупованих територій. А цей конкретний список, виглядає результатом голосування в липні за зміни до Закону про вибори, де завдяки "Голосу" і колегам з інших фракцій… вдалось добитись, щоб в цьому законі було прописано, що вибори на окупованих територіях можуть відбутись "тільки за стандартами ООН", - написав Цабаль, додавши, що це дуже не сподобалось нашим північним сусідам.

Зазначимо, що Святослав Вакарчук вже відреагував на таке рішення країни-агресора: "Кремль запровадив санкції проти мене та партії "Голос", яку я створив. Що можна сказати з цього приводу? - СЛАВА УКРАЇНІ!"

Нагадаємо, раніше мережу обурила заява "слуги" Тищенка про Росію і Донбас.