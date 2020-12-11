Миколаївську райраду очолила "слуга народу"

Ганна Коверзнєва - офіційна помічниця нардепа від "Слуги народу" Олександра Пасічного.

Ганна Коверзнєва - офіційна помічниця нардепа від "Слуги народу" Олександра Пасічного.

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 11 грудня, в приміщенні Миколаївської обласної ради відбулася перша сесія Миколаївської районної ради VIII скликання, на якій обрали голову.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на inshe.tv.

На посаду голови Миколаївської районної ради кандидатури висунули три політичні партії: від ОПЗЖ - Віктора Сандула, від партії "Слуга народу" — Анну Коверзневу і від партії "Європейська Солідарність" — Ігоря Матвєєва.

25 жовтня були обрані 54 депутата Миколаївської райради. Найбільшу фракцію в райраду провела партія "Опозиційна платформа – За життя" – 17 осіб.

Голосування було таємним. У підсумку, за Коверзневу проголосували 30 депутатів, за Сандула – 18, за Матвєєва – 5.

Як виглядаэ, об'єдналися (можливо, тимчасово) "Слуга народу", "Пропозиція" та "Наш край". Адже у "Слуги народу" 12 депутатів, у "Пропозиції" – 8, "Європейської солідарності" і "Нашого краю" по 6 осіб у райраді, ще 5 пройшли під прапором партії "Миколаївці".

Після підрахунку голосів Коверзнєва прийняла присягу.

Ганні Коверзнєвій 39 років, закінчила Одеський національний університет імені Мечнікова, стаж роботи у сфері права — 20 років. Вона є офіційним помічником народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Пасічного.

Миколаївський район - найбільший в області, в нього увійшов і обласний центр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві обрали нового голову обласної ради.