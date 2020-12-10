Суди зупинили розгляд майже 1200 справ після рішення КСУ - НАЗК

За словами глави НАЗК, переглянуті вироки вже ніколи не зможуть бути винесені знову

За словами глави НАЗК, переглянуті вироки вже ніколи не зможуть бути винесені знову

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Після рішення Конституційного Суду щодо електронного декларування, яке було прийняте 27 жовтня, суди припинили розгляд близько 1200 справ.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив голова НАЗК Олександр Новіков, передає RegioNews.

За його словами, вже винесені вироки у 200 справах на сотні мільйонів гривень можуть переглянути у звязку із цим рішенням.

Всього 4700 справ було зареєстровано правоохоронцями й це не тільки Антикорупційне бюро, це в першу чергу Національна поліція. Понад 1200 справ пішло до суду. 200 вироків. Ці вироки можуть бути переглянуті, якщо особи звернуться до суду й можуть бути закриті. Це дійсно сотні мільйонів гривень”, - сказав Новіков.

Він додав, що переглянуті вироки вже ніколи не зможуть бути винесені знову, а їхні фігуранти будуть повністю звільнені від відповідальності.

Новіков додав, що Верховна Рада повинна якнайшвидше ухвалити Антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки у другому читанні.

До другого читання він (проект закону - ред.) зараз готується, і там є конкретні механізми — чого не вистачає щоби НАЗК, НАБУ, САП або будь-який інший орган у державі ефективно працював, щоби кожен орган був антикорупційним”, - зазначив Новіков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, яка була скасована 27 листопада рішенням Конституційного суду.