Суди зупинили розгляд майже 1200 справ після рішення КСУ - НАЗК
Після рішення Конституційного Суду щодо електронного декларування, яке було прийняте 27 жовтня, суди припинили розгляд близько 1200 справ.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив голова НАЗК Олександр Новіков, передає RegioNews.
За його словами, вже винесені вироки у 200 справах на сотні мільйонів гривень можуть переглянути у звязку із цим рішенням.
Всього 4700 справ було зареєстровано правоохоронцями й це не тільки Антикорупційне бюро, це в першу чергу Національна поліція. Понад 1200 справ пішло до суду. 200 вироків. Ці вироки можуть бути переглянуті, якщо особи звернуться до суду й можуть бути закриті. Це дійсно сотні мільйонів гривень”, - сказав Новіков.
Він додав, що переглянуті вироки вже ніколи не зможуть бути винесені знову, а їхні фігуранти будуть повністю звільнені від відповідальності.
Новіков додав, що Верховна Рада повинна якнайшвидше ухвалити Антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки у другому читанні.
До другого читання він (проект закону - ред.) зараз готується, і там є конкретні механізми — чого не вистачає щоби НАЗК, НАБУ, САП або будь-який інший орган у державі ефективно працював, щоби кожен орган був антикорупційним”, - зазначив Новіков.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.
28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.
4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, яка була скасована 27 листопада рішенням Конституційного суду.