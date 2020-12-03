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03 грудня 2020, 20:57 71

Відповідальність за брехню в деклараціях: в Раду внесли компромісний закон

03 грудня 2020, 20:57 71
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Фото: flickr
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Сьогодні, 3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Текст законопроекту №4460-д розміщено на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Ініціаторами цього закону є голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський та група інших народних депутатів.

Нардепи пропонують накладати штраф на порушника у розмірі від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів, а не від 100 до 250, як вказано у чинній редакції закону/ Ці зміни дозволять підняти й поріг відповідальності за брехню в декларації.

Також пропонується виключити з Кримінального кодексу відповідальність за недостовірне декларування у розмірі від 500 до 4 тисяч прожиткових мінімумів у вигляді штрафу або громадських робіт.

Якщо чиновник приховає суму на понад 4 тисячі прожиткових мінімумів, то йому загрожуватиме штраф від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів або громадські роботи до 240 годин з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на 3 роки.

Автори законопроекту пропонують зробити підсудними справи за цими статтями Вищому антикорупційному суду, а розслідування доручити детективам НАБУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

Також "Слузі народу" заявили, що законопроєкти про КСУ розглянуть у Раді не раніше 15 грудня.

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