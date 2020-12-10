12:53  10 грудня
Стало відомо, у яких областях ліжка для хворих на COVID-19 заповнені більш ніж на 60%
13:29  10 грудня
В екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки
08:13  10 грудня
На Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2020, 15:48 36

Справа Шеремета: суд продовжив розгляд за посилених заходів безпеки

10 грудня 2020, 15:48 36
Читайте также на русском языке
На засідання з’явився новий адвокат підозрюваного Андрія Антоненка
На засідання з’явився новий адвокат підозрюваного Андрія Антоненка
Фото: Укрінформ
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання у закритому режимі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

У справі про його вбивство проходять троє обвинувачених — Юлія Кузьменко, Андрій Антоненка і Яна Дугарь.

У засіданні присутні всі троє обвинувачених, їхні адвокати, а також представники обвинувачення. Попередньо відомо, що суд не дозволив обвинуваченому Андрію Антоненку сидіти поруч з адвокатами на час засідання у цій справі, він знаходиться у скляному боксі.

Відмовити у задоволенні клопотання адвокатів”, - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Також на засідання з'явився адвокат Антоненка Віталій Галенченко, який до цього в судових засіданнях у цій справі участі не брав. Приміщення суду посилено охороняють працівники Нацполіція та Національної гвардії.

Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

У середу Юлія Кузьменко написала у Facebook, що 10 грудня буде останнє в цьому році засідання суду в цій справі, на якому розглядатимуть санкції щодо запобіжного заходу.

Нагадаємо, 7 грудня суд у справі Шеремета не відпустив Антоненка на поруки, підозрюваний перебуватиме під вартою до 19 грудня.

Справа Шеремета суд убивство засідання Андрій Антоненко Яна Дугарь Юлія Кузьменко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підозрюваного в спробі підкупу голови Фонду держмайна заарештували з заставою
10 грудня 2020, 14:31
У Кривому Розі оголосили дату першої сесії міської ради
10 грудня 2020, 14:30
Депутатка від "слуг" позивається до Хмельницької облради
10 грудня 2020, 11:40
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »