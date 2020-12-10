Справа Шеремета: суд продовжив розгляд за посилених заходів безпеки

На засідання з’явився новий адвокат підозрюваного Андрія Антоненка

На засідання з’явився новий адвокат підозрюваного Андрія Антоненка

Фото: Укрінформ

Сьогодні, 10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання у закритому режимі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

У справі про його вбивство проходять троє обвинувачених — Юлія Кузьменко, Андрій Антоненка і Яна Дугарь.

У засіданні присутні всі троє обвинувачених, їхні адвокати, а також представники обвинувачення. Попередньо відомо, що суд не дозволив обвинуваченому Андрію Антоненку сидіти поруч з адвокатами на час засідання у цій справі, він знаходиться у скляному боксі.

Відмовити у задоволенні клопотання адвокатів”, - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Також на засідання з'явився адвокат Антоненка Віталій Галенченко, який до цього в судових засіданнях у цій справі участі не брав. Приміщення суду посилено охороняють працівники Нацполіція та Національної гвардії.

Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

У середу Юлія Кузьменко написала у Facebook, що 10 грудня буде останнє в цьому році засідання суду в цій справі, на якому розглядатимуть санкції щодо запобіжного заходу.

Нагадаємо, 7 грудня суд у справі Шеремета не відпустив Антоненка на поруки, підозрюваний перебуватиме під вартою до 19 грудня.