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04 грудня 2020, 13:18 54

Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях

04 грудня 2020, 13:18 54
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Фото: flickr
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Верховна рада України під час засідання 4 грудня проголосувала за законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів, які були присутні на пленарному засіданні.

Цим законом вносяться зміни в ст.1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), які уточнюють суб'єктів даного правопорушення.

Зокрема, запроваджується обмеження волі на строк до двох років, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також ці зміни дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею, якщо відомості в декларації чиновника будуть відрізнятися від справжніх на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а не від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як зазначено в чинній редакції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Однак у НАЗК заявили, що незадоволені новим законопроєктом про е-декларування. В агентстві вважають, що він створить "санаторні" умови для корупціонерів.

Верховна Рада Конституційний суд декларацїї голосування Кримінальна відповідальність депутати
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