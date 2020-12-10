Суды остановили рассмотрение почти 1200 дел после решения КСУ - НАПК
После решения Конституционного Суда относительно электронного декларирования, которое было принято 27 октября, суды прекратили рассмотрение около 1200 дел.
Об этом в интервью 24 каналу заявил председатель НАПК Александр Новиков, передает RegioNews.
По его словам, уже вынесенные приговоры в 200 делах на сотни миллионов гривен могут пересмотреть в связи с этим решением.
Всего 4700 дел было зарегистрировано правоохранителями и это не только Антикоррупционное бюро, это в первую очередь Национальная полиция. Более 1200 дел пошло в суд. 200 приговоров. Эти приговоры могут быть пересмотрены, если лица обратятся в суд и могут быть закрыты. Это действительно сотни миллионов гривен", - сказал Новиков.
Он добавил, что пересмотренные приговоры уже никогда не смогут быть вынесены снова, а их фигуранты будут полностью освобождены от ответственности.
Новиков добавил, что Верховная Рада должна как можно быстрее принять антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы во втором чтении.
Ко второму чтению он (законопроект - ред.) сейчас готовится, и там есть конкретные механизмы - чего не хватает чтобы НАПК, НАБУ, САП или любой другой орган в государстве эффективно работал, чтобы каждый орган был антикоррупционным", - отметил Новиков.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.
4 декабря Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях, которая была отменена 27 ноября решением Конституционного суда.