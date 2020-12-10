Суды остановили рассмотрение почти 1200 дел после решения КСУ - НАПК

По словам главы НАПК, пересмотренные приговоры уже никогда не смогут быть вынесены снова

По словам главы НАПК, пересмотренные приговоры уже никогда не смогут быть вынесены снова

Фото: Facebook

После решения Конституционного Суда относительно электронного декларирования, которое было принято 27 октября, суды прекратили рассмотрение около 1200 дел.

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