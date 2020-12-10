Голові Держгеокадастру Хмельницької області повідомили про підозру в корупції

Він фігурує у справі про спробу підкупу голови відомства

Він фігурує у справі про спробу підкупу голови відомства

Фото: НАБУ

В.о. голови Держгеокадастру у Хмельницькій області та його посереднику повідомили про підозру в спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Повідомили про підозру в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особі-посереднику, які намагалися підкупити голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру", - йдеться у повідомленні.

9 грудня їх затримали "на гарячому” під час спроби підкупу керівника Дергеокадастру при передачі йому частини хабаря у розмірі 25 тис. дол.

Дії осіб кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України. Також слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році.

Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу”, - додали у відомстві.

Розслідування зазначених фактів НАБУ розпочало у вересні 2020 року за заявою голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Нагадаємо, 9 грудня НАБУ затримало двох осіб при дачі $170 тис. хабара главі Держгеокадастру.