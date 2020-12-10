Раді рекомендують ухвалити закони про НАЗК та складання протоколу на суддів

Члени комітету підтримали рішення рекомендувати парламенту ухвалити обидва законопроєкти за основу і в цілому

Члени комітету підтримали рішення рекомендувати парламенту ухвалити обидва законопроєкти за основу і в цілому

Фото з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкти про відновлення повноважень НАЗК та особливостей складання протоколу щодо суддів.

Відповідні рішення підтримали більшість членів комітету під час сьогоднішнього засідання, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Так, члени комітету підтримали рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити обидва законопроєкти за основу і в цілому.

Законопроєктом №4470 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом наділення його необхідними повноваженнями та правами з метою їх реалізації. Зокрема, визначити порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Законопроєкт №4471 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України" встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК стосовно суддів, суддів Конституційного Суду, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності вказаних осіб під час адміністративного провадження.

Згідно з проєктом, передбачається, що НАЗК має повідомляти про складення протоколу про адміністративне правопорушення щодо судді, судді Конституційного Суду відповідно Вищу раду правосуддя або голову Конституційного Суду.

Нагадаємо, в Національному агентстві з запобігання корупції вважають, що поданий на розгляд парламенту законопроєкт №4460-д створить "санаторні" умови для перебування корупціонерів, оскільки не передбачає позбавлення волі.